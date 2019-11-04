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Meşe Özel Öğretim Kursu’ndan lösemili çocuklara destek

MA Eğitim Kurumlarına bağlı olarak faaliyet gösteren Meşe Özel Kursu’nda 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle Biyoloji öğretmeni İsmail Başar ve kurum müdiresi Nazan Şahin’in öncülüğünde bir kampanya başlatıldı.

Meşe Özel Öğretim Kursu’ndan lösemili çocuklara destek

MA Eğitim Kurumlarına bağlı olarak faaliyet gösteren Meşe Özel Kursu’nda 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle Biyoloji öğretmeni İsmail Başar ve kurum müdiresi Nazan Şahin’in öncülüğünde bir kampanya başlatıldı.

04 Kasım 2019 Pazartesi 22:20
Meşe Özel Öğretim Kursu’ndan lösemili çocuklara destek

Kampanya kapsamında kurum öğretmen öğrenci ve personeli tarafından Lösante’de yatmakta olan lösemili çocuklar için kırtasiye malzemesi ve oyuncak toplandı. Toplanan malzemelerin yardıma muhtaç olan lösemili çocuklara LÖSEV Derneği tarafından dağıtılacağını söyleyen kurum müdiresi Nazan Şahin, organizasyon için Biyoloji öğretmeni İsmail Başar ve sınıfına teşekkür etti. Konuyla ilgili açıklama yapan İsmail Başar, lösemili çocukların sadece bu haftada değil her zaman düşünülmesi gerektiğini ifade etti. (Haber Merkezi)

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