Mesai saatleri normale döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı “Covid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler” isimli genelge yayımlandı.

Genelgeye göre dünden itibaren kamu kurum ve kuruluşları normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarına başladı. Gerektiğinde ise illerde valilerce farklı mesai saatleri yeniden belirlenebilecek.

Genelge kapsamında Çorum Valiliği de bir duyuruda bulunarak ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatinin 08.00-12.00 ve 13.00-17.00 olarak uygulanmaya başladığı vurgulandı.

(Haber Merkezi)

