Mesai dışı poliklinik uygulaması başladı

Çevre illerden gelen yoğun talebin de etkili olduğu yoğunluğun azaltılması ve hastaların tedavi imkanına daha rahat kavuşması için başlatılan mesai dışı poliklinik hizmetinin normal poliklinik statüsünde olduğu, herhangi bir ilave ücrete tabi olmadığı bildirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Gün içerisinde hastaneye gitme fırsatı bulamayan ve randevu alamayan vatandaşlarımıza kolaylık sağlamak amacıyla başlatılan “Mesai Dışı Poliklinik Hizmeti” uygulaması, hafta içi her gün 17:00 / 20:00 saatleri arasında devam edecektir. Mesai dışı poliklinikler MHRS sistemine tanımlanmış olup, poliklinik randevusu almak için MHRS web sistemini, MHRS uygulamasını kullanabilir ya da 182 nolu telefonu arayabilirsiniz” denildi.

Öte yandan, hastanenin internet sitesinden paylaşılan tabloda, mesai dışı poliklinik hizmeti veren bölüm ve doktorların çizelgeleri de yayınlanarak, vatandaşın bilgisine sunuldu. (Haber Merkezi)

