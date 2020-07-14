Mesai arkadaşlarımızın acı günü

Kronik rahatsızlığı bulunan Necla Gökdere, 12 Temmuz Pazar günü evinde rahatsızlanarak ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülmüş ve yoğun bakıma alınmıştı. Doktorların müdahalesinin ardından normal servise alınan Gökdere, bugün sabah 05.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

4 çocuk sahibi Gökdere, saat 13.00’de hastane morgundan alındıktan sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)