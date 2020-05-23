"Mesafeler gönül birlikteliğine engel değil"

Ceylan, mesajında, “Bizleri bir kez daha bayrama kavuşturan rabbimize hamdolsun. Ramazan Bayramımız mübarek olsun” dedi.

Bayramın, aile duygusunun en yoğun hissedildiği müstesna bir durum olduğuna dikkat çeken Milletvekili Ceylan, içinde bulunduğumuz salgın sürecinden dolayı hem Ramazan ayında hem de Bayram’da önceki yıllara nazaran farklı günler yaşandığını belirterek, “Sabahın ilk saatlerinde toplu kahvaltılar yaptığımız, kapı kapı dolaştığımız, büyüklerimizi, dostlarımızı ziyaretleri bu yıl ne yazık ki yapamayacağız. Covid-19 küresel salgınından dolayı bu yıl bayramı evlerimizde geçireceğiz” ifadelerini dile getirdi.

Bayramları bayram yapan birlikteliklerin ihmal edilmemesini tavsiye eden ve mesafelerin gönül birlikteliğine engel olmadığını dile getiren Ceylan, “Sevdiklerimizle bir araya gelemesek de onları aramayı ihmal etmeyelim. Özellikle bu süreçte en çok bizlerin desteğine ihtiyaç duyan büyüklerimizi mutlaka arayalım, halini hatırını soralım. Tüm tedbirleri, uyarıları dikkate alarak bayramı geçirmemiz son derece önemli. Bu duygu ve düşüncelerle bizleri bir kez daha bayrama kavuşturan Rabbimize hamd ediyor; şehit aileleri, gazilerimiz ve Çorumlu hemşehrilerimiz başta olmak üzere, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum” açıklamasını yaptı.