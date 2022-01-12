“MERZİFON YETER” diyenlere ithaf olunur

Merzifon Askeri Havaalanı, en başta Çorumluların çabalarıyla “kısa vadeli çözüm olarak “ sivil havacılığa açılmıştı. Çorumlular ise, orta vadede, fiziki gerçekleşmesi % 24.37 seviyesinde kalmış kendi havaalanlarının tamamlanmasını bekliyorlardı.

Ne yazık ki, Ankara’da “Merzifon Yeter” denilerek Çorumluların bu haklı isteklerine karşı tam bir duvar örüldü. ÇORUM HABER, elbette bu mücadelesini sonuna kadar sürdürmekte kararlı, ama şu son gelişmeyi de, “Merzifon Yeter” diyenlerin yüzüne vurmayı gerekli görüyoruz.

Merzifon Havalimanı’ndan dün ve bugün İstanbul’a uçuş yok. Samsun Havalimanı’ndan ise İstanbul’a günlük 8 uçuş var. Elbette Merzifon, askeri bir havaalanı, askeri gereklilikler uçuş ertelemesine neden olabilir. Çorumlu sanayici ve iş insanı da, böyle anlarda belki çok önemli iş fırsatlarını kaçırdığıyla kalacaktır.

Merzifon yeterli miymiş?

