Merzifon Havalimanını mart ayında 7 bin 305 yolcu kullandı
Merzifon Havalimanı, geçen ay 7 bin 305 yolcuya hizmet verdi.
Güncel 15.04.2022, 16:24
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Merzifon Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, mart ayı istatistiklerini açıkladı.
Havalimanında mart ayında iç hatlarda 6 bin 453, dış hatlarda ise 852 olmak üzere toplam 7 bin 305 yolcuya hizmet verildi.
Havalimanına iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 49, dış hatlarda 11 olmak üzere toplam 60'a ulaştı. Aynı ayda yük trafiği ise 69 ton olarak gerçekleşti.
Amasya Merzifon Havalimanından yılın ilk 3 ayında ise 22 bin 667 yolcu hizmet aldı, uçak trafiği 192, yük trafiği ise 232 tona ulaştı.
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