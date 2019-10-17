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Merzifon Havaalanı’nı gezdiler

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (SBMYO) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı tarafından Merzifon Havaalanı’na bir teknik gezi düzenlendi.

Merzifon Havaalanı’nı gezdiler

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (SBMYO) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı tarafından Merzifon Havaalanı’na bir teknik gezi düzenlendi.

17 Ekim 2019 Perşembe 21:40
Merzifon Havaalanı’nı gezdiler

Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Ömer Faruk Karakaş ve öğretim elemanları Öğr. Gör. Dr. Aslıhan Kaya ve Öğr. Gör. Murat Kartal nezaretinde Merzifon Havaalanı’na gerçekleştirilen teknik gezi ile havaalanı ve ekipmanlarını yerinde tanıma imkânı buldular.

Havaalanının yolcu karşılama ve bekleme salonundan apronuna kadar her bir bölgesini DHMİ ve HAVAŞ yetkililerinin anlatımıyla gören öğrenciler ayrıca havaalanı ekipmanlarını ve acil müdahale araçlarını da tanıdılar. Check in işlemleri hakkında yetkili personelden bilgi alan öğrenciler, bagaj işlemlerini yerinde gözlemleyerek derslerinde öğrendikleri bilgilerin uygulamalarına şahit oldular.

Amasya Merzifon Havaalanı yöneticileri, havaalanı eğitim salonunda öğrencilere havaalanı hakkında detaylı bilgiler vererek, sivil havacılık sektöründeki bilgi ve tecrübelerini öğrencilere aktardı. Devlet Hava Meydanları İşletmesinin tanıtım filminin de izlendiği teknik gezide Amasya Merzifon Havaalanı Müdürü İbrahim Çıldır ziyaretten duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 17.10.2019 19:30
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