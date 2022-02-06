Meryem Üstek toprağa verildi

Çorum’un tanınmış simalarından ve amatör futbolun eski kalecilerinden, Karabük Demir Çelik Fabrikası’ndan emekli Ünal Sekirden’in ablası Meryem Üstek (92), çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Cuma gecesi saat 23.00 sıralarında hayatını kaybetti.

TEDAŞ’tan emekli merhum Hüseyin Üstek, Belediye’den emekli Hasan Üstek ve Birsel Uğurol’un anneleri, Şeref Uğurol’un kayınvalidesi olan Meryem Üstek’in cenazesi, Cumartesi günü öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

