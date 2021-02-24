Meryem Demir’e kutlama

AK Parti TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi ve Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, 6. olağan İl kongrelerini gerçekleştiren AK Parti Çorum İl Kadın Kolları İl Başkanlığı’na ziyarette bulundu.

Kongrenin ardından yeni tip koronavirüs salgınına yakalanan ve karantina dönemi sona eren AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ile bir süre görüşen AK Parti Çorum Milletvekili Kavuncu, “Halka hizmet, hakka hizmet” şiarıyla çalışan, İl Kadın Kolları Başkanımız Meryem Demir hanımefendi kardeşimiz ile yönetimini, il, içe teşkilatlarımızı gönülden tebrik ediyor Ak Kadınlarımıza güç, kuvvet ve başarılar diliyorum. Bu kutlu yolda AK davaya hizmet eden büyük ve güçlü Türkiye sevdası için gecesini gündüzüne katan değerli hanım kardeşlerimiz, gönülden gönüle kurduğunuz köprülerle, bağlarla, yüreklere dokunarak milyonları ak kervanımıza yoldaş ediyorsunuz. Teşekkür ederim” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ise, Çorum Milletvekili Erol Kavuncu’ya çalışmalarında başarılar diledi.

(Haber Merkezi)

