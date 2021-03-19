Meryem Demir’den 18 Mart mesajı

Çanakkale Zaferi’nde şahadete ulaşan tüm şehitleri rahmet ve minnetle anarak bizleri bu zafere eriştiren kahramanların aziz hatırasını saygıyla andığını söyleyen AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Demir, mesajında şu görüşlere yer verdi;

“Cephede kadını, erkeği ile topyekün mücadele edip milletimiz makus talihini değiştiren, tüm dünyaya Türk 'ün gücünü gösteren ecdadımızı ne kadar ansak onlara minnet borcumuzu ödeyemeyiz. Her yaştan kadın, erkek fark etmeksizin imanla çarpışan ve zafere ulaşan kahraman ordumuzda zaferin kadın kahramanları Mücahide Hatice Hanım, Zeynep Mido Çavuş, Nezahat Onbaşı ve isimsiz tüm kadın kahramanlarımızı ve ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyoruz”

(Haber Merkezi)

