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“Meryem Demir, siyasi çıkarları için evlatlarından vazgeçen bir annedir”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek, Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben, “Allah çocuklarımın ömründen alsın size versin" şeklindeki sözlerine sert tepki gösterdi.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 16:49
“Meryem Demir, siyasi çıkarları için evlatlarından vazgeçen bir annedir”

CHP İl Genel Meclisi Üyesi Bek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “İlk defa cevap bulamadığım bir durum karşısında şaşkınlık içindeyim. Değil ömrünü bir tüyünü verir miyim evladımın. Onun bir tüyüne dünyaları yakmaz mıyım? Bugün verdiğimiz mücadele sırf yavrularımız aydınlık yarınlarda yaşayabilsin diye değil mi?” dedi.
“ÇOCUKLARININ YÜZÜNE NASIL BAKACAK”
Yıldız Bek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Meryem Demir olmadı. Kendi geleceği ve siyasi çıkar uğruna evlatlarından vazgeçen bir anneden kime ne hayır gelir. Yazık çok yazık. Bugüne kadar siyasete birçok değerler alet edildi ama ilk defa evladın alet edildiğini duydum. Evladını siyasi çıkarlarına feda eden sözde siyasetçi anne vatanını milletini düşünebilir mi hiç. Belediye başkanı olağanüstü durumu fırsata çevirdik diyor, meclis üyesi evlatlarının ömrünü peşkeş çekiyor. Olmaz olsun sizin yaptığınız siyaset. Bunların Çorum’da ve Çorumlu yerel yöneticilerin yapmasından, bir Çorumlu siyasetçi, bir anne olarak büyük üzüntü duydum ve esefle kınıyorum. Bu günden sonra çocuklarının yüzüne nasıl bakacak bilmiyorum. Kula kulluk etmek, Allah’a şirk koşmak günahların en büyüğüdür. Cennet anaların ayakları altında derken sanırım bu kadın işin içinde yoktur. Senin inancını, siyasetçiliğini, anneliğini Allah’a havale ediyorum.”
(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 25.05.2020 15:51
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