Meryem Demir güven tazeledi

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı’nın 6. olağan kongresi Anitta Otel’de saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajının izlettirildiği kongreye; AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Şebnem Koçakelçi, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Nuran Alım, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, AK Parti Çorum milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Ayhan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Amasya İl Kadın Kolları Başkanı Mesude Altın Gürlevik, Yozgat İl Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal, İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur, ilçe - belde belediye başkanları ve partililer katıldı.

“AYDINLIK YARINLAR İÇİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

Tek listeyle gidilen kongrede AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı seçilen Demir yaptığı konuşmada 2016 yılından bu yana sürdürdüğü görevini yönetimi, 14 ilçe başkanı ve yönetimleriyle beraber alınlarının akıyla tamamladıklarına inandıklarını söyledi. Yeniden bu davaya hizmet etmek üzere aday oluşunun onurunu ve gururunu yaşadığını belirten Demir, “Liderimizin kadınlara siyasette vermiş olduğu güçle bıkmadan usanmadan yorulmadan ilk günkü heyecanımızı kaybetmeden aydınlık yarınlar için çalıştık. Dokunulmadık el, çalınmadık kapı bırakmadık. Görevimizin vebalinin bilinciyle, yağmur çamur demeden herkese her kesime ulaşmaya gayret ettik. Gayretimizi hız kesmeden her yeni gün bu bilinçle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“AK PARTİ GÜCÜNÜ KADINLARDAN ALIYOR”

Kongrede partililere hitap eden Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Neşet Ertaş’ın ‘Kadınlar insandır biz insanoğlu sözünü hatırlattı. AK Parti’nin gücünü kadınlardan aldığını söyleyen Aşgın, “Recep Tayyip Erdoğan’ın kimsesizlerin kimi olmak üzere yola çıktığındaki o yürüyüş kesintisiz bir şekilde 1994’ten bu yana bu şehirde devam ediyorsa en büyük pay kadınlarımızındır. Tabi yürüyüş bitmiyor, çok daha büyük hedeflerimiz var. Meryem başkanımıza teşekkür ediyorum yeni ekibi tebrik ediyorum. Bugüne kadar emek verenlerden de Allah razı olsun” diye konuştu.

“ÇORUM’UN DA KADIN MİLLETVEKİLİ OLSUN”

Daha sonra konuşan AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Ayhan, AK Parti’nin bir kadın hareketi olduğunu söyledi.

Çorum’da olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Bolu Milletvekili Arzu Ayhan, “Bu memleketin refaha, huzura, barışa götürülmesi için çalışan AK kadınlardır. Çorum’da bu birliği beraberliği gördük, bunun bereket olduğunu hepimiz biliyoruz. Ben Çorumlu milletvekillerimle birlikte yol yürümekten büyük mutluluk duyuyorum. Milletvekilimiz birazdan biliyorum ki söz aldığında ‘Kadınlar çok kıymetlidir. Bu davada çok büyük yük aldılar sırtımızdan’ diyecekler. O halde biz de buradan hep beraber diyelim ki Çorum’da madem bu kadar büyük birlik beraberlik var, madem taşın altına elini koyan kadınlar Çorum 4 vekil de alır, hadi biri de kadın olsun diyelim. Bu hissiyatla hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadesini kullandı.

“KADINLAR VAZİFESİNİ YERİNE GETİRDİ”

Milletvekili Erol Kavuncu ise, kadın kollarının AK Parti’nin girdiği bütün seçimlerde üstlendiği vazifeyi en iyi şekilde yerine getirdiğine şahit olduklarını kaydetti. Çalışmalarından dolayı Demir, il ve ilçe yönetimlerini tebrik eden Kavuncu, “Türk siyasetine kalite kazandıran; anlam katan; coşku, heyecan, nezaket ve zerafet katan AK kadınlarımızdır, kadın kollarımızdır. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyor, yeni görev alacak yol ve dava arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” sözlerini kullandı.

“KADINLARIMIZ HEP YANIMIZDA”

Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, kadınların AK Parti’nin tüm süreçlerinde yanında olduğunu belirterek, “Biz 17-25 Aralık’ta, Mit krizinde ve 15 Temmuz’da kadınlarımızın güçlü iradesini sahada ve yanımızda gördük. Partimizin iktidar olmasında, vesayet odaklarında mücadele etmesinde en güçlü desteği gençlerimiz ve kadınlarımız verdi. Cumhurbaşkanımız milletimizden aldığı destekle şer odaklarla mücadelesini sürdürdü, sürdürmeye de devam ediyor” dedi.

“ÇORUM’DA 48 BİN KADIN ÜYEMİZ VAR”

AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatçı da konuşmasında, şunları söyledi: “Cennet annelerin ayakları altındadır diyen bir peygamberin ümmeti olduğumuz için Rabbime şükrediyorum. Çorum’da 103 bin üyemiz var bunun 48 bini kadın üyemiz. Geriye kalan üyelerimizin tamamında da kadınlarımızın emeği olduğunu biliyoruz. AK Parti’nin kalesi olmaya devam edecek Çorum’da kadın kollarımıza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum.”

“DÜNYANIN EN BÜYÜK KADIN HAREKETİYİZ”

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı 25. Dönem Milletvekili Şebnem Koçakelçi, AK Parti’nin Türkiye’nin değil, dünyanın en büyük kadın hareketi olduğunu söyledi. Bugünlere kolay gelmediklerini dile getiren Koçakelçi, “Birçok badireleri hep birlikte atlattık. Ak kadınlar olarak 15 Temmuz’da tüm kadınlarımızla birlikte destan yazdık. Milleti iradeyi yok sayanlar bugün yine iş başında. O yüzden her daim teyakkuzda olmak zorundayız. AK Parti iktidara geldiği günden bu yana ülkenin dört bir yanını dev eserlerle donattık.10 milyon kadın istihdamı var bugün Türkiye’de. AK kadınlar olarak Türkiye’de yılsonuna kadar 350 kadın kooperatifi kurarak kadınlarımızı iş hayatının içine girmesini sağlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde Meryem Demir, yeniden AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığına seçildi.

Buna göre Meryem Demir yönetimindeki AK Parti İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu da “Aygül Yaşar, Aylin Memik, Aynur Gadik, Ayşenur Bodur, Ayşenur Yıldırım, Canan Bıyık, Didem Kaplan, Ebru Çelik, Elif Ahıska, Elif Kabadayı, Fadime Paşaoğlu, Fidan Gül Figen Gülhan, Filiz Akbulut, Gülşen Güney, Hacer Topçu, Hanife Gamsız Berber, Hatice Kayadibi, Hatice Kirci, Havva Atmaca, Hülya Gülen, İkbal Değirmenci, İkcal Ünsal, İlknur Çetin, Kübra Karabulut, Melahat Özeşme, Merve Yangın, Müberra Doğan, Safura Umutlu, Selda Demirbağ, Selma Kılıçarslan, Semiha Aktı, Semra Özdağ, Sibel Çalışkan, Suzan Polat, Sündüz Öçel, Şüheda Doluyucu ve Zeynep Gödek”ten oluştu.

(Haber Merkezi)