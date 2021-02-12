Meryem Demir de virüse yakalandı

AK Parti İl Kadın Kolları’nın geçtiğimiz günlerde yapılan 6. olağan genel kurulunda yeniden İl Kadın Kolları Başkanlığı görevine seçilerek güven tazeleyen Meryem Demir, yeni tip koronavirüs hastalığına yakalandı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Meryem Demir'in evinde 10 gün karantinada kalacağı ve tedavisine evinde devam edileceği öğrenildi.

ÇORUM HABER, Meryem Demir’e geçmiş olsun dileklerini iletir.

(Haber Merkezi)

