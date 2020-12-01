Meryem Ağca vefat etti
Çorum’un tanınmış simalarından Radyo Ayna’nın kurucusu, CHP eski yöneticilerinden merhum işadamı Mustafa Ağca’nın annesi Meryem Ağca hayatını kaybetti.
Güncel 01.12.2020, 21:47
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Merhum Kemal Ağca’nın eşi, merhum Mustafa Ağca ile emlakçı Ünal Ağca’nın annesi ve Ali Duran Ağca’nın yengesi olan Meryem Ağca (75) vefat etti.
Merhumenin cenazesi dün hastane morgundan alındıktan sonra saat 16.00’da Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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