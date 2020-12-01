Meryem Ağca vefat etti

Merhum Kemal Ağca’nın eşi, merhum Mustafa Ağca ile emlakçı Ünal Ağca’nın annesi ve Ali Duran Ağca’nın yengesi olan Meryem Ağca (75) vefat etti.

Merhumenin cenazesi dün hastane morgundan alındıktan sonra saat 16.00’da Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)