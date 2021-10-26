Merve-Yasin çifti hayatlarını birleştirdi

ÇORUM HABER’in eski çalışanlarından Darkovy Tasarım Ofisi sahibi Yasin Tuğrul hayatını Merve Bolat ile görkemli bir törenle hayatını birleştirdi.

Yıldızpark Düğün Salonu’nun emektarlarından İbrahim Tuğrul’un oğlu olan Yasin ile Merve Bolat çiftinin düğün törenleri önceki gün büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın kıydığı nikaha AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak başta olmak üzere çok sayıda siyasetçi, bürokrat, sivil toplum kuruluşu yöneticisi ile davetli katıldı.

ÇORUM HABER, Merve – Yasin çiftini tebrik ederek ömür boyu mutluluklar diler.

(Volkan SINAYUÇ)

