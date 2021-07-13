Merve & Onur çifti hayatlarını birleştirdi
ÇORUM HABER eski çalışanlarından Onur Mülazım hayatını Merve Cankara ile birleştirdi.
Güncel 13.07.2021, 21:29
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Emine - Arap Ali Mülazım çiftinin oğulları Onur ile Emriye Çalkaya - Kadir Cankara’nın kızları Merve önceki gün dünyaevine girdi. Genç çiftin nikahı Çorum Belediyesi Nikah Dairesi’nde kıyılırken, nikah şahitliğini arkadaşları Hanife Altıntaş ve Anıl Mülazım yaptı.
Merve & Onur çiftinin düğün törenlerinin ise 25 Temmuz 2021 Pazar günü saat 19.00’da Armina Otel’de yapılacağı açıklandı.
ÇORUM HABER, genç çifti kutlar, ömür boyu mutluluklar diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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