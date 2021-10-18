Mert Su Tesisat’a kutlama ziyareti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde İl Başkan Yardımcısı Burhan Erdem ile birlikte Mert Su Tesisatı firmasına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Güncel 18.10.2021, 19:44
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Mesut Keçeliöz’ün oğlu Mert Keçeliöz tarafından kısa bir süre önce Kale Mahallesi’nde açılan işyerinde, su tesisatı, kanal açma, doğalgaz ve kalorifer tesisatı, pis su tesisatı, petek yıkama gibi çaşıtlı tadilat ve tamirat işleri yapılıyor.
CHP İl Başkanı Tahtasız, Keçeliöz ailesine hayırlı olsun dileklerini ileterek bol kazançlar diledi. Keçeliöz ailesi de Tahtasız ve Erdem’e nazik ziyareti için teşekkür etti.
(Uğur GÖRKEM)
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