Mersin’den güzel duygular...

Zuhal ve Ali Alakoç, ÇORUM HABER’in 37. , Mehmet Yolyapar’ın ise 52. yılı dolayısıyla, arkadaşları Celalettin Bayrak vasıtasıyla, üzerinde ÇORUM HABER logosunun yer aldığı bir pasta gönderdiler.

Zuhal-Ali Alakoç çiftinin duygu yüklü mesajı da şöyle:

Mehmet Abi,

Arkadaşlık, dostluk, kardeşlik birçok kimsenin sandığı gibi daima yan yana olmak demek değildir.

Sizi düşündüğünü, sizi önemsediğini bildiğiniz insanlar varken aradaki mesafenin hiçbir önemi yoktur.

Tıpkı Özdemir Asaf’ın dediği gibi;

Mesafenin önemi yoktur.

Burnunun dibinde olsa ne olacak?

Seni anlamıyorsa,

Ama birisi vardır ki dünyanın öbür ucunda...

En ihtiyaç duyduğun anda,

İki satırıyla bile olsa,

Bir çırpıda yanı başında...

Mesafe uzaklıklarda değil,

Mesafe fedakârlıkta!

Mehmet Abi başta olmak üzere tüm arkadaşlarımıza, Çorum Haber çalışanlarına nice mutlu yıllar diliyoruz.

Mersin’den selamlar.

Zuhal-Ali Alakoç



Celalettin Bayrak, Zuhal-Ali Alakoç çiftinin kutlama mesajını, pasta ile birlikte getirdi. Fotoğrafta, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar, Yazı İşleri Müdürümüz Taner Şimşek, arkadaşlarımız Selda Fındık ve Aliye Öncel, Celalettin Bayrak ile birlikte görülüyorlar.

