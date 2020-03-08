Merkezi ısınmaya doğalgaz zorunluluğu

Çorum’un Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2013/37 sayılı genelgesine göre yüksek kirlilik potansiyeli olan iller sınıfında yer aldığına dikkat çekilen toplantıda; 2019 yılı içerisinde Çorum’da bulunan Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu verilerine göre özellikle ısınma dönemi içerisinde hava kalitesi sınır değerlerinin aşıldığının görüldüğü belirtildi.

Kent merkezinde hava kirliliğinin önlenmesi ve halk sağlığının korunması için Mahalli Çevre Kurulu’nun bir dizi kararlar almakta yetkili olduğunun hatırlatıldığı toplantıda kent merkezinde bulunan ve yakıt olarak kömür kullanan merkezi kalorifer sistemli apartmanlarda, işyerlerinde ve iş merkezlerinde, 2020-2021 ısınma döneminin başlangıcı olan 01.10.2020 tarihine kadar geçişin tamamlanarak alternatif temiz yakıt kullanımına (doğalgaz, güneş enerjisi vb.) geçişin zorunlu hale getirilmesine karar verildi.

Öte yandan Çorum’un yüksek kirlilik potansiyeli olan iller sınıfında yer alması nedeniyle 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde “Çorum İli Temiz Hava Eylem Planı” oluşturulmasına karar verilirken, ısınma kaynaklı hava kirliliğini önlemeye yönelik denetim yapılması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda Çorum Belediye Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü elemanlarından oluşan bir komisyon oluşturulmasına karar verildi. (Haber Merkezi)