Merkez Okul Müdürleri Toplantısı Yapıldı

İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Ömer Yılmaz Merkez Okul Müdürlerimizle 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesi değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz 2019-2020 eğitim öğretim yılı için yapılan hazırlık çalışmalarını değerlendirerek: "Sizler Bakanlığımızın eğitim politikalarının yürütücülerisiniz. Bu bağlamda eğitim yöneticileri olarak sizler önemlisiniz" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz konuşmasının devamında: "Okul müdürlerinin eğitim hedeflerine odaklanmaları ve öğretmen motivasyonunu üst düzeyde tutmak için gerekli tedbirleri almaları gerekiyor. Türk Millî Eğitiminin Temel Amaçları ve Genel İlkeleri ile Bakanlığımızın 2023 Vizyon Belgesi çerçevesinde hep birlikte Çorum'da eğitimi daha ileriye taşıyacağımıza inanıyor, yeni eğitim öğretim yılında hepinize başarılar diliyorum" diyerek sözlerini bitirdi.

Toplantıda ayrıca Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri bölümleri ile ilgili değerlendirmeler yaparak yeni uygulamalar ve devam eden süreçlerle ilgili bilgi paylaşımında bulundular.