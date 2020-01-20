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Merkez Bankası’nın genel kurulu bugün

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın bugün Ankara'da yapılacağını duyurdu.

Merkez Bankası’nın genel kurulu bugün

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın bugün Ankara'da yapılacağını duyurdu.

20 Ocak 2020 Pazartesi 00:12
Merkez Bankası’nın genel kurulu bugün

Merkez Bankası’nın hissedarlarına yaptığı ve internet sitesinden de yayımlanan davete göre, TCMB olağanüstü genel kurulu bugün saat 10.30'da gerçekleştirilecek. İki gündem maddesi ile toplanacak genel kurulun birinci gündem maddesi açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması olacak.

Merkez Bankası’nın 2019 yılı dönem karından avans dağıtımı yapılmasına ve son yıl karından ayrılan hariç birikmiş ihtiyat akçesinin kara katılarak dağıtılmasına karar verilmesi hususları, ikinci gündem maddesi olacak.

(AA)

Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası
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