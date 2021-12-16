Merkez Bankası politika faiz oranını 14’e indirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu politika faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 14'e çekti.

TCMB faiz oranlarına ilişkin yaptığı duyuruda TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun (PPK), politika faizinin yüzde 15'ten yüzde 14'e indirilmesine karar verdiğini açıkladı.

Duyuruda, salgında yeni varyantlar nedeniyle kapanma tedbirlerinin ve seyahat kısıtlamalarının yeniden başlamasının, küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tuttuğu ve belirsizlikleri artırdığı belirtilerek, “Küresel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır” denildi.

Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkilerinin yakından izlendiği aktarılan duyuruda, gelişmiş ülke merkez bankalarının artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirdiği kaydedildi.

(AA)

