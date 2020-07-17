Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 10 Temmuz ile biten haftada 468 milyon dolar azalarak 90 milyar 36 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 1 milyar 733 milyon dolarlık azalışla 51 milyar 344 milyon dolardan 49 milyar 611 milyon dolara düştü.

Altın rezervleri ise 10 Temmuz haftasında 1 milyar 265 milyon dolar artarak 39 milyar 160 milyon dolardan 40 milyar 425 milyon dolara yükseldi.