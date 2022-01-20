Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Merkez Bankası 2022 yılının ilk faiz kararını açıkladı. Kurul, politika faizini yüzde 14 düzeyinde sabit bıraktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

Karar metninde salgında yeni varyantlar ve artan jeopolitik risklerin, küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta ve belirsizliklerin artmasına yol açtığı vurgulandı.

Ayrıca kurulun kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edeceği bildirildi.

(İHA)

