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Merkez Bankası Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerini sıfırladı

Merkez Bankası, likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde 3 Kasım'dan itibaren Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerini sıfırladı.

Güncel 02.11.2020, 10:32
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Merkez Bankası Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerini sıfırladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası likidite yönetimine ilişkin duyurusu, bankanın resmi internet sitesinde yayımlandı.

Duyuruda, "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 3 Kasım 2020'den geçerli olmak üzere TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL) sıfırlanmış, Açık Piyasa İşlemleri kapsamında Türk lirası cinsi kira sertifikaları karşılığında kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo işlemleri durdurulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Duyuruda ayrıca, fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda para politikası ve likidite yönetimi çerçevesinde gerekli tüm araçların kararlı bir şekilde kullanılmaya devam edileceği vurgulandı.

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