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Merkez Bankası 2022 para ve kur politikasını açıkladı

Merkez Bankası yeni yıl öncesi yaptığı para ve kur politikasını açıkladı. Yeni yılda yine 12 para politikası kurulu toplantısı yapılacak. Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korunurken para politikasının enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacağı bildirildi.

Güncel 29.12.2021, 11:15
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Merkez Bankası 2022 para ve kur politikasını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 Yılı Para ve Kur Politikasının Temel Çerçevesi'ni paylaştı. Para Politikası Kurulu (PPK), 2022 yılında, önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde yılda 12 toplantı yapacak. İlk toplantı 20 Ocak 2022 tarihinde yapılacak.

Buna göre, Merkez Bankası'nın temel amacının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğu aktarıldı. Hükümetle birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korunurken para politikasının, enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacağı belirtildi.

2022 yılında, enflasyon hedeflemesi rejiminin fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde oluşmasını sağlayacak şekilde uygulanmasına devam edilecek.

TCMB'nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı olarak devam ediyor.

TCMB zorunlu karşılıkları fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda destekleyici bir araç olarak kullanacak. Bu çerçevede, 2022 yılında Rezerv Opsiyon Mekanizması tamamen sonlandırılacak, yabancı para yükümlülüklerin maliyetleri artırılırken, Türk lirası mevduat gelişimini destekleyecek mekanizmalar önceliklendirilecek.

TCMB, fiyat istikrarı açısından destekleyici bir unsur olan finansal istikrarı da gözetmeye devam edecek. Bu kapsamda, TCMB 2022 yılında, parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı işleyişini sağlamak ve makro finansal istikrara ilişkin riskleri sınırlamak amacıyla, elindeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanacak.
Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek ve döviz kurları, serbest piyasa koşullarında, arz ve talep dengesine göre oluşacak.

Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından TCMB döviz rezervlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. TCMB 2022 yılında da piyasa koşullarının uygun olması durumunda rezervlerini artırmaya devam edecek.

TCMB, 2022 yılında şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda politika iletişimine ve veri paylaşımına devam edecek.

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