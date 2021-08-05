Merih Taşkaya “profesör” oldu

Prof.Dr. Merih Taşkaya 17 Ağustos 1974 tarihinde Almanya’da doğdu. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı’nda 2001 yılında Yüksek Lisans, 2008 yılında Doktora eğitimini tamamladı. 1999–2001 yılları arasında uluslararası projelerde Sosyolog ve İletişim Danışmanı; 2002–2003 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Vakfı’nda Halkla İlişkiler ve organizasyon birim sorumlusu olarak çalıştı.

Halen Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapıyor.

Aynı zamanda, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde de sosyolog ve iletişim danışmanı olarak da hizmet verdi.

ÇORUM HABER, Prof.Dr. Merih Taşkaya’yı kutlar, başarılarının devamını diler. (Haber Merkezi)

