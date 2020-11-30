Merhum Yalçın Erdemli’nin eşi koronavirüse yenik düştü
Ağustos 2019 tarihinde kaybettiğimiz Çorum’un tanınmış şahsiyetlerinden Yalçın Erdemli’nin eşi Buket Erdemli (68) Bursa’da koronavirüs nedeniyle hayata veda etti.
Güncel 30.11.2020, 18:13
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Bursa’da yaşayan Radyoloji Uzmanı Dr. Başak Erdemli ile Denizli’de yaşayan Avukat Işık Erdemli’nin anneleri, Beyhan Bayrak’ın ablası, yine Çorum’un tanınmış simalarından Serdar Bayrak’ın baldızı olan Buket Erdemli, Bursa’daki kızının yanında iken rahatsızlanmış, hastanede yoğun bakıma alınmıştı.
Buket Erdemli’nin cenazesi, muhtemelen yarın Merzifon’da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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