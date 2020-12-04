Merhum Necdet Yanıkoğlu’nun oğlu Selami Yanıkoğlu vefat etti 

Çorum eşrafından ve Çorumspor’un kurucularından, bir dönemin renkli siması “Emice” lakaplı Necdet Yanıkoğlu ile Raife Yanıkoğlunun oğlu, Feyyaz Yanıkoğlu,Gülnihal Hülya Odabaş ve İsmail Fuat Yanıkoğlu’nun kardeşleri, Sevilay Eliaçık Yanıkoğlunun eşi,Sena ve Metehan Yanıkoğlu’nun babaları, Dr. Sinan Eliaçık’ın eniştesi olan Suat Selami Yanıkoğlu, bir süredir tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastenesi'nde önceki gün hayata veda etti; cenazesi Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)