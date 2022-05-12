Merhum İrfan Berker'in eşi, Prof.Dr.Mustafa Berker'in annesi Gülseren Berker vefat etti

Çorum Lisesi'nin efsane matematik öğretmeni, Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu eski Başkanı, merhum İrfan Berker'in eşi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Berker ile Prof. Dr. Sibel Berker'in anneleri Gülseren Berker (81), kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bu akşam saat 20.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Çorum eşrafından, manifaturacı Necip Baysal ile Saime Baysal'ın kızları, Peri ve Beril Berker'in babaanneleri, Birce ve Gizel Karaüzüm'ün anneanneleri olan Gülseren Berker'in cenazesi yarın Ulucami'de Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar'da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

