Merhum Cücenoğlu üç ülkeyi birleştirdi
Devlet Tiyatroları tarafından sahneye konulan Çorumlu yazar, merhum Tuncer Cücenoğlu’nun “Ziyaretçi” oyunu Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’ı bir araya getirdi.
Azerbaycanlı yönetmen Irada Gözelova’nın Antalya DT’de sahneye koyduğu “Ziyaretçi”nin prömiyerine Poti Devlet Dram Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ramaz Ioseliani ve Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Emre Başer de katıldı.
Kasım ayında Gürcistan Poti Devlet Dram Tiyatrosu’nda da sahnelenmeye başlayacak “Ziyaretçi” ile Antalya Devlet Tiyatrosu ve Poti Devlet Dram Tiyatrosu arasında bir dostluk anlaşması imzalanacak.
Ülkeler arası ilişkilere yaptığı katkılar nedeniyle uluslararası 3 ödül kazanan Tuncer Cücenoğlu’nun “Ziyaretçi” oyunu ile başlayacak bu iş birliği, DT Genel Müdürü Mustafa Kurt’un öncülüğünde farklı projelerle devam edecek.
Türkiye dışında Amerika, Rusya, Azerbaycan, Kırgızistan ve İran’da sahnelenen “Ziyaretçi” Tuncer Cücenoğlu’na “En Başarılı Yazar” ödülü kazandırdı ve 8 dile çevrildi.
(Haber Merkezi)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|9
|21
|2. Hatayspor
|9
|19
|3. Fenerbahçe
|9
|19
|4. Beşiktaş
|9
|17
|5. Karagümrük
|9
|17
|6. Galatasaray
|9
|17
|7. Alanyaspor
|9
|17
|8. Altay
|9
|15
|9. Konyaspor
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|12
|11. Kayserispor
|9
|11
|12. Gaziantep FK
|9
|11
|13. Sivasspor
|9
|10
|14. Başakşehir
|9
|9
|15. Antalyaspor
|9
|9
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|9
|9
|17. Göztepe
|9
|8
|18. Giresunspor
|9
|8
|19. Kasımpaşa
|9
|6
|20. Rizespor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|21
|2. Ankaragücü
|9
|21
|3. Erzurumspor
|9
|18
|4. Eyüpspor
|9
|17
|5. Kocaelispor
|8
|16
|6. Bandırmaspor
|9
|15
|7. Tuzlaspor
|8
|14
|8. Samsunspor
|8
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Menemenspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|8
|10
|12. Denizlispor
|9
|10
|13. Altınordu
|9
|10
|14. Adanaspor
|9
|9
|15. Manisa FK
|9
|9
|16. Boluspor
|8
|8
|17. Bursaspor
|8
|8
|18. Balıkesirspor
|8
|6
|19. Ankara Keçiörengücü
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|8
|19
|2. Liverpool
|8
|18
|3. Man City
|8
|17
|4. Brighton
|8
|15
|5. Tottenham
|8
|15
|6. M. United
|8
|14
|7. West Ham
|8
|14
|8. Everton
|8
|14
|9. Brentford
|8
|12
|10. Wolverhampton
|8
|12
|11. Leicester City
|8
|11
|12. Arsenal
|8
|11
|13. Aston Villa
|8
|10
|14. Crystal Palace
|8
|8
|15. Southampton
|8
|7
|16. Watford
|8
|7
|17. Leeds United
|8
|6
|18. Burnley
|8
|3
|19. Newcastle
|8
|3
|20. Norwich City
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Real Madrid
|8
|17
|3. Sevilla
|8
|17
|4. Atletico Madrid
|8
|17
|5. Osasuna
|9
|17
|6. Rayo Vallecano
|9
|16
|7. Barcelona
|8
|15
|8. Real Betis
|9
|15
|9. Athletic Bilbao
|8
|13
|10. Valencia
|9
|12
|11. Espanyol
|9
|12
|12. Villarreal
|8
|11
|13. Mallorca
|9
|11
|14. Elche
|9
|9
|15. Celta de Vigo
|9
|7
|16. Cádiz
|9
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|9
|5
|19. Deportivo Alaves
|8
|3
|20. Getafe
|9
|2