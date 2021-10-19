Merhum Cücenoğlu üç ülkeyi birleştirdi 

Azerbaycanlı yönetmen Irada Gözelova’nın Antalya DT’de sahneye koyduğu “Ziyaretçi”nin prömiyerine Poti Devlet Dram Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ramaz Ioseliani ve Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Emre Başer de katıldı.

Kasım ayında Gürcistan Poti Devlet Dram Tiyatrosu’nda da sahnelenmeye başlayacak “Ziyaretçi” ile Antalya Devlet Tiyatrosu ve Poti Devlet Dram Tiyatrosu arasında bir dostluk anlaşması imzalanacak.

Ülkeler arası ilişkilere yaptığı katkılar nedeniyle uluslararası 3 ödül kazanan Tuncer Cücenoğlu’nun “Ziyaretçi” oyunu ile başlayacak bu iş birliği, DT Genel Müdürü Mustafa Kurt’un öncülüğünde farklı projelerle devam edecek.

Türkiye dışında Amerika, Rusya, Azerbaycan, Kırgızistan ve İran’da sahnelenen “Ziyaretçi” Tuncer Cücenoğlu’na “En Başarılı Yazar” ödülü kazandırdı ve 8 dile çevrildi.

(Haber Merkezi)

