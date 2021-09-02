Merhum Belediye Başkanı Arif Ersoy’u andılar

2020 yılının Eylül ayında hayatını kaybeden Çorum eski Belediye Başkanı Prof. Dr. Arif Ersoy bugün anılacak. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da bir mesaj yayınlayarak Ersoy’u andı.

Aşgın mesajında; “ Ülkemizin yetiştirdiği önemli ilim, siyaset ve devlet adamlarından; Milli Görüş davasının öncü ve mimarlarından; hepimizin hocası, güzel insan Prof. Dr. Arif Ersoy’u vefatının 1. yılında hürmet ve rahmet ile anıyorum… Merhum Başkanımızın düşündüğü gibi inandığına, inandığı gibi yaşadığına ve öylece de Rabbine kavuştuğuna şahitlik ederiz… Mekanı cennet olsun…” görüşüne yer verdi.

Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkanı Yasin Güler de yayınladığı mesajda; “Adil Düzen teorisyenlerinden, ERBAKAN Hocamız’ın yakın çalışma ve yol arkadaşı, Erbakan Vakfı İlim Heyeti Başkanı eski Belediye Başkanımız çok kıymetli ilim adamı Prof. Dr. Arif Ersoy Hocamız’ı vefatının yıl dönümünde rahmetle yâd ediyoruz” dedi.

(Ömür SOYTEMİZ)

