Merhum Ateş Amiklioğlu, Fox TV ekranından anıldı

“Herkesin Ateş Ağabeyiydi. ‘Başın düşerse dara, Ateş Ağabeyi ara’ sloganına çok uyuyordu. İnsanlara yardım etmek birinci göreviydi. Öyle izler bıraktı ki hayatımızda. Hatta Trilye Restaurant’da leblebiden yapılan tatlının adı Ateş Tatlısı’dır. Yıllarca hediye olarak getirdiği leblebileri ben de bu şekilde değerlendirip ismini yaşatmak istedim. Bakanlık, milletvekilliği yaptığı dönemden beri Çorum’a olan vefasını ödemeye çalışmıştır. Beklenmedik bir sanda ayrıldı aramızdan. Kızı Ebru’ya, oğlu Anıl’a ve eşi Seher Ablaya sabırlar diliyorum. Sensiz yaşamak oldukça zor.”

Merhum Ateş Amiklioğlu’nun, Mahmure ve Süreyya Üzmez’le bir fotoğrafının da yer aldığı bu yazı, sabah Fox TV’de İlker Karagöz’ün sunduğu Çalar Saat programında ekrana getirildi. Amiklioğlu’nun kızı Ebru Amiklioğlu da, sosyal medya hesabından mutluluğunu paylaşırken, “Bu sabah inanılmaz güzel ve çok yoğun duygulu bir şekilde uyandım” ifadesini kullandı ve kendisini haberdar eden baba dostu Mehmet Yolyapar’a teşekkür etti.

(Haber Merkezi)