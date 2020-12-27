Son Dakika

Merhum Ateş Amiklioğlu, Fox TV ekranından anıldı

Ankara’nın ünlü balık lokantası Trilye’nin sahibi Süreyya Üzmez, Milliyet’in Ankara ekinde, “Hiç unutamayacaklarımız” başlığı altında, kaybedilen değerleri yazdı. Üzmez, “Kaptan Gusto” sayfasında, 31 Ekim 2019 tarihinde kaybettiğimiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı, 19. Dönem Çorum Milletvekili Ateş Amiklioğlu’nu anlatırken de şunları söyledi:

Güncel 27.12.2020, 18:35 27.12.2020, 18:36
165
Merhum Ateş Amiklioğlu, Fox TV ekranından anıldı

“Herkesin Ateş Ağabeyiydi. ‘Başın düşerse dara, Ateş Ağabeyi ara’ sloganına çok uyuyordu. İnsanlara yardım etmek birinci göreviydi. Öyle izler bıraktı ki hayatımızda. Hatta Trilye Restaurant’da leblebiden yapılan tatlının adı Ateş Tatlısı’dır. Yıllarca hediye olarak getirdiği leblebileri ben de bu şekilde değerlendirip ismini yaşatmak istedim. Bakanlık, milletvekilliği yaptığı dönemden beri Çorum’a olan vefasını ödemeye çalışmıştır. Beklenmedik bir sanda ayrıldı aramızdan. Kızı Ebru’ya, oğlu Anıl’a ve eşi Seher Ablaya sabırlar diliyorum. Sensiz yaşamak oldukça zor.”

Merhum Ateş Amiklioğlu’nun, Mahmure ve Süreyya Üzmez’le bir fotoğrafının da yer aldığı bu yazı, sabah Fox TV’de İlker Karagöz’ün sunduğu Çalar Saat programında ekrana getirildi. Amiklioğlu’nun kızı Ebru Amiklioğlu da, sosyal medya hesabından mutluluğunu paylaşırken, “Bu sabah inanılmaz güzel ve çok yoğun duygulu bir şekilde uyandım” ifadesini kullandı ve kendisini haberdar eden baba dostu Mehmet Yolyapar’a teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
açık
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 27 Aralık 2020
İmsak 06:24
Güneş 07:56
Öğle 12:46
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:53

Gelişmelerden Haberdar Olun

@