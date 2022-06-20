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Merhum Ali Nazmi Er’in için Mevlid-i Şerif okutuldu

Hasanoğlan Köy Enstitülü eğitim çınarlarından Ali Nazmi Er’in vefatının 40’ncı günü nedeniyle Mevlid-i Şerif okutuldu. 

Güncel 20.06.2022, 19:40 20.06.2022, 19:56
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Merhum Ali Nazmi Er’in için Mevlid-i Şerif okutuldu

Çorum eğitim camiasının duayen isimlerinden emekli öğretmen Ali Nazmi Er (92) 5 ay kalça kırığı tedavisi gördüğü Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 11 Mayıs 2022 günü kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetmişti. 
2017’de vefat eden merhume Döne Er’in eşi, emekli öğretmen Gülay Çıtak, Necmettin Er, uzun süredir medikal sektöründe faaliyet gösteren ÇORUM HABER’in emekli Spor Yönetmeni Bilhan Er, Muazzez Kutluca, TRT’de görev yapan Hüseyin Er, İlkay Kaleycik ve CHP İl Başkan Yardımcısı Ümit Er’in babası olan Ali Nazmi Er için dün ailesi tarafından 40 yemeği düzenlenerek Mevlid-i Şerif okutuldu. 


Hanoğlu Konağı’nda düzenlenen Mevlid-i Şerif’e Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, CHP İl Genel Meclisi Üyeleri Yıldız Bek, Suat Atalay, İlhami Türksal, Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, CHP Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Gazi Uysal, Didem Tokgöz Semiz, CHP İl ve Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları yöneticileri, ÇORUM HABER Genel Müdürü Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar ile çok sayıda davetli katıldı. 
Emekli din görevlisi ÇORUM HABER Köşe Yazarı Fikrettin Çıplak, din görevlileri Mustafa Gökmen ve Hasan Çakmak tarafından Mevlid-i Şerif ve dua okunan program yemek ikramı ile son buldu.


(Volkan SINAYUÇ)
 

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