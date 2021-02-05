Türkiye’nin en çok izlenen kanallarından birinde her cumartesi, pazar ekranlardaki yerini almaya hazırlanan Esra Ezmeci, “Esra Ezmeci ile Merhaba Hayat” programında hayata bambaşka bir pencereden bakmaya ihtiyacı olanların elinden tutacak.

Esra Ezmeci psikolojik rahatsızlıklarından dolayı desteğe ihtiyacı olan insanların yeni bir hayata merhaba demelerini sağlayacak; takıntı, kaygı, temizlik gibi sıkıntıları olan kişileri yayın sırasında tedavi ederken kişilerin en çok hayalini kurduğu istekleri de gerçekleşecek.(Haber Merkezi)

