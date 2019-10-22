Merdivende ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kazıklıkaya Köyünde yaşanan olayda, 73 yaşındaki Rıza Uygun isimli yaşlı adam, evinin dış kısmındaki merdivende eşi tarafından sırt üstü yatar vaziyette bulundu.

Eşinin hareketsiz yattığını gören kadın, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen 112 ekiplerince yapılan müdahalede şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Şahıs otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay ile ilgili Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla olay yeri inceleme timi araştırma yaparken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

Rıza Uygun’un cenazesi bugün saat 10.00’da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’ndan alınarak Kazıklıkaya Köyü’nde toprağa verilecek.

(Volkan SINAYUÇ)