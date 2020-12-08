“Merdivenaltı internet siteleri yeni yasa ile ortadan kalkacak”

Türkiye İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir, Türkiye’de 100 bine yakın internet haber sitesinin olduğunu, internet yasası ile birlikte bu rakamın 10 binli sayılara düşeceğini söyledi.

Demir, federasyon bünyesinde oluşturulan Hukuk Komisyonu’nun yaptığı çalışmalar neticesinde hazırladıkları raporun Türkiye’nin içler acısı durumunu da gözler önüne serdiğini belirtti.

MERDİVENALTI SİTE 50 BİN CİVARINDA

İnternet yasasının merdivenaltı internet haber sitelerine darbe vuracağının altını çizen Genel Başkan Demir, “Türkiye’de yaklaşık 100 bin internet haber sitesi bulunuyor. Bunun 60 bini aktif bir şekilde yayın yapıyor. Merdivenaltı diye tabir ettiğimiz aktif internet haber sitesi 50 bin civarındadır. Bu da başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm kesimlerin ortak sorunu haline gelmiştir. Merdivenaltı internet haber siteleri, özellikle belediyelerin reklam bütçelerini belirlediği aralık ayında ortaya çıkmaktadır. Devletine vergi ödemeyen, istihdama katkısı olmayan merdivenaltı internet haber siteleri, sigortalı personel çalıştıran, vergisini, SGK’sını ödeyen, ofis kirası, elektrik, su gibi giderlerini karşılayan internet medyalarının haklarını gasp etmektedir. Bu konuda belediyelere büyük görev düşmektedir. Kurumsal olmayan internet haber sitelerini çıkarılacak internet yasası yok edecektir” dedi.

“İNTERNET YASASI TÜRKİYE’Yİ TEKNOLOJİDE 10 YIL İLERİYE TAŞIYACAK”

“Artık yeni dünya düzenine ülkeler ayak uydurmaya başlamıştır. Türkiye de, dijitalleşen dünyada yeni medya konusunda geri kalmamalıdır” ifadesini kullanan Mesut Demir, “İnternet yasası düzenlemesi internet medyasındaki ekonomik istikrarı sağlayacak ve istihdama teşvik edecektir. Çıkarılacak İnternet yasası bu karmaşayı da çözüme ulaştıracaktır. Artık olmazsa olmaz hale gelen internet yasası konusunda İGF’nin önerisi, merdivenaltı diye tabir edilen kurumsal yapıda olmayan internet haber sitelerinin internet yasası ile birlikte Türkiye’de erişime engellenmesidir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın bu süreçte internet yasası ile ilgili çalışmalarını tamamlayıp acilen TBMM’ye sunmasını bekliyoruz. İnternet yasası Türkiye’yi teknolojide 10 yıl ileriye taşıyacaktır” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)