Meralar ıslah ediliyor

Toplamda 1.400 dekar mera alanının ıslah edilmesinin hedeflendiği proje kapsamında zayıf mera alanlarına gübre atılması, hayvan içme suyu tesisatı (SIVAT), hayvanlar için gölgelik ve çiftçilere yem bitkileri tohumu dağıtımı yapıldı.

Osmancık’ın Güvercinlik köyü ile Dodurga’nın Esentepe mahallesinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan İl Müdürü Orhan Sarı, “Çayır ve meralar muhtelif çevre ve kullanım faktörlerine bağlı olarak çoğunlukla özgün bitki örtülerini çeşitli seviyelerde kaybederek daha düşük kalitede ve daha az yem üretir duruma gelmiştir. Bu kapsamda ilimiz genelinde bulunan düşük verimli meraların durumunun düzeltilmesi, düzensiz yapılan otlatmanın sisteme kavuşturulması; meraya olan aşırı baskının kaldırılması, kaba yem üretimini artırmak üzere tarla tarımı içerisinde yem bitkileri alanını ve birim alana olan verimi yükselterek hayvanların kaba yem açığını kapatmak, bitki örtüsünün yeniden temini suretiyle hayvan başına olan verim düşüklüğünü gidermek ve kaba yem üretimine paralel bir şekilde hayvansal ürün miktarını artırmak sureti ile çiftçilerimizin ekonomik gelirlerini yükseltmek üzere; İl Müdürlüğümüz tarafından üreticilerimize Yem Bitkisi tohumu dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Böylece hayvancılık yetiştiriciliğinde en büyük girdiyi ve masrafı oluşturan kaba yem ihtiyacının karşılanmasında çiftçilerimize önemli bir katkı sağlanmıştır” dedi.

(Haber Merkezi)