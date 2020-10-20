Meral Alkan vefat etti

Gayrimenkul danışmanı Alkan Gayrimenkul sahibi Mustafa Alkan ve Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Görevlisi Erdoğan Alkan’ın annesi, Ali ve Muzaffer Örs’ün ablaları olan Meral Alkan, uzun süredir Koah tedavisi görüyordu. Dün sabah saatlerinde evinde rahatsızlanarak Çorum Özel Hastanesi’ne kaldırılan Meral Alkan yoğun bakıma alındı. Alkan, akşam 20.45’te yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Meral Alkan’ın cenazesi bugün saat 10.30’da Buharaevler’de bulunan Çorum Özel Hastanesi’nden alınarak Çiftlik Mezarlığı’na götürülecek. Burada saat 11.00’de kılınacak cenaze namazının ardından ise toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)