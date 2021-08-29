Meral Akşener’den CHP Lideri’ne destek

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener sosyal medyada gündem olan o görüntülere sessiz kalmadı ve “İçim acıdı, canım yandı. Biz bu değiliz. Biz alçak gönüllü, kocaman yürekli, asil bir milletiz” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Çorum’da geçtiğimiz gün bir vatandaşın yanına yaklaşarak, “Nasılsınız, iyi misiniz?” diye soran CHP Lideri Kılıçdaroğlu, beklemediği tepkiyle karşılaştı. İlk önce “Sağ ol, çocuğuma dokunma” diyen kadın, daha sonra Kılıçdaroğlu arkasını dönerek yürümeye devam ettiğinde “Hadi yürü, yürü” diye bağırmış ve bu görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu'na gösterilen “çocuğuma dokunma” tepkisine Meral Akşener de sessiz kalmadı. Kısa zamanda yayılan ve sosyal medyada gündem olan görüntülere bir tepki de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.

Bu davranışın alçak gönüllü ve asil olan bu millete yakışmadığını ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Akşener şu ifadeleri kullandı: “İçim acıdı, canım yandı. Biz bu değiliz. Biz alçak gönüllü, kocaman yürekli, asil bir milletiz. Nefret tohumları ekmeye çalışanlara inat; sevgiden, güzellikten ve iyilikten vazgeçmeden, kardeşliği yeniden tesis edeceğiz”

(Volkan SINAYUÇ)

