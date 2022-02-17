Merak uyandıran reklam 

Çorum da, şu günlerde böyle bir reklamla karşı karşıya. Billboardlarda yer alan reklamlarda, yalnızca “İçiniz Rahat Olsun” yazısı okunuyor. Tanıtılacak olan ürün ya da hizmet hakkında hiçbir işaret yok. Dolayısıyla, Çorumlular da merakla “Bu reklamın altından ne çıkacak?” merakı içinde reklamların devamını bekliyorlar.



(Advertorial)

