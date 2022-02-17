Merak uyandıran reklam
Reklamcılık sektöründe, çok bilinen ve çok da etkili bir yöntemdir; reklam edilecek ürünü ya da hizmeti duyurmadan önce, bir süre, merak uyandıracak tarzda reklam yapılması…Reklamda hiçbir ipucu yoktur, gören herkes birbirine sorar “Acaba ne?” diye…İşte o anda amaca ulaşılmış, istenilen merak uyandırılmış demektir.
Güncel 17.02.2022, 19:25
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Çorum da, şu günlerde böyle bir reklamla karşı karşıya. Billboardlarda yer alan reklamlarda, yalnızca “İçiniz Rahat Olsun” yazısı okunuyor. Tanıtılacak olan ürün ya da hizmet hakkında hiçbir işaret yok. Dolayısıyla, Çorumlular da merakla “Bu reklamın altından ne çıkacak?” merakı içinde reklamların devamını bekliyorlar.
(Advertorial)
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|23
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|23
|39
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|23
|36
|8. Adanaspor
|23
|33
|9. Boluspor
|22
|31
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|31
|11. Tuzlaspor
|22
|30
|12. Gençlerbirliği
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|30
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|23
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|14. Menemen Belediyespor
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|28
|15. Kocaelispor
|23
|27
|16. Bursaspor
|23
|24
|17. Denizlispor
|24
|24
|18. Altınordu
|24
|22
|19. Balıkesirspor
|23
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|25
|63
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|24
|54
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|24
|47
|4. M. United
|25
|43
|5. West Ham United
|25
|41
|6. Arsenal
|22
|39
|7. Wolverhampton Wanderers
|23
|37
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|22
|36
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|24
|33
|10. Southampton
|24
|29
|11. Leicester City
|22
|27
|12. Aston Villa
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|27
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|24
|26
|14. Brentford
|25
|24
|15. Leeds United
|23
|23
|16. Everton
|22
|22
|17. Newcastle
|23
|21
|18. Norwich City
|24
|17
|19. Watford
|23
|15
|20. Burnley
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|24
|54
|2. Sevilla
|24
|50
|3. Real Betis
|24
|43
|4. Barcelona
|23
|39
|5. Atletico Madrid
|24
|39
|6. Real Sociedad
|23
|38
|7. Villarreal
|24
|36
|8. Athletic Bilbao
|24
|34
|9. Osasuna
|24
|32
|10. Celta Vigo
|24
|31
|11. Rayo Vallecano
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|31
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|24
|30
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|24
|28
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|24
|26
|15. Mallorca
|23
|26
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|24
|25
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|24
|24
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|20
|19. Cadiz
|24
|19
|20. Levante
|24
|14