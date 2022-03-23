Menşure Dursun hayatını kaybetti
Çorum’da matbaacılık sektörünün sevilen ismi Haydar Dursun’un annesi Menşure Dursun (81) vefat etti.
Güncel 23.03.2022, 19:25
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Çorum Merkez Büğet Köyünden Satılmış Dursun’un eşi, Haydar ve Bülent Dursun’un annesi Menşure Dursun, rahatsızlığından dolayı evinde hayatını kaybetti.
Merhumenin cenazesi önceki gün Bahçelievler Mahallesi’ndeki evinden alınarak merkeze bağlı Büğet Köyü mezarlığında sevenleri tarafından toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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