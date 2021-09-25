Menekşe Uslu kardeşini kaybetti
ÇORUM HABER çalışanlarından Menekşe Uslu’nun kardeşi, Bülent Uslu’nun kayınbiraderi Murat Gökdere (39), beyin kanaması nedeniyle tedavi görmekte olduğu Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gece yarısı saat 02.30’da hayatını kaybetti.
Güncel 25.09.2021, 10:21
57
Murat Gökdere, 11 gün önce beyin kanaması geçirmesi sonucu bilinç kaybı yaşayarak yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Gece yarısı beyin ölümünün de gerçekleşmesiyle genç yaşta hayata veda etti.
Menekşe Uslu’nun kardeşi, Muttalip Gökdere ve Çiğdem Özer’in ağabeyleri, Ayşe Gökdere’nin eşi, Dilek ve Gazi Can’ın babaları olan Murat Gökdere’nin cenazesi, bugün Ulucami’de ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
23°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|7
|15
|2. Beşiktaş
|7
|14
|3. Trabzonspor
|6
|14
|4. Hatayspor
|6
|13
|5. Fenerbahçe
|6
|13
|6. Konyaspor
|6
|12
|7. Alanyaspor
|6
|12
|8. Karagümrük
|6
|11
|9. Kayserispor
|6
|10
|10. Gaziantep FK
|6
|8
|11. Galatasaray
|6
|8
|12. Sivasspor
|6
|6
|13. Adana Demirspor
|6
|6
|14. Malatyaspor
|6
|6
|15. Göztepe
|6
|5
|16. Kasımpaşa
|6
|5
|17. Antalyaspor
|6
|5
|18. Başakşehir
|6
|3
|19. Giresunspor
|6
|1
|20. Rizespor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|16
|2. Ankaragücü
|6
|12
|3. Eyüpspor
|6
|12
|4. Erzurumspor
|6
|12
|5. Tuzlaspor
|6
|11
|6. Kocaelispor
|6
|10
|7. Bandırmaspor
|6
|9
|8. Manisa FK
|6
|9
|9. Boluspor
|5
|7
|10. Samsunspor
|5
|7
|11. Altınordu
|6
|7
|12. Menemenspor
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Balıkesirspor
|5
|6
|15. Denizlispor
|6
|6
|16. Bursaspor
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|6
|5
|18. İstanbulspor
|5
|4
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Man City
|5
|10
|6. Everton
|5
|10
|7. Tottenham
|5
|9
|8. West Ham
|5
|8
|9. Brentford
|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|16
|2. Atletico Madrid
|6
|14
|3. Real Sociedad
|6
|13
|4. Sevilla
|5
|11
|5. Valencia
|6
|10
|6. Rayo Vallecano
|6
|10
|7. Barcelona
|5
|9
|8. Real Betis
|6
|9
|9. Athletic Bilbao
|6
|9
|10. Osasuna
|6
|8
|11. Mallorca
|6
|8
|12. Villarreal
|5
|7
|13. Espanyol
|6
|6
|14. Cádiz
|6
|6
|15. Elche
|6
|6
|16. Levante
|6
|4
|17. Celta de Vigo
|6
|4
|18. Granada
|6
|3
|19. Getafe
|6
|0
|20. Deportivo Alaves
|5
|0