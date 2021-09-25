Menekşe Uslu kardeşini kaybetti

Murat Gökdere, 11 gün önce beyin kanaması geçirmesi sonucu bilinç kaybı yaşayarak yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Gece yarısı beyin ölümünün de gerçekleşmesiyle genç yaşta hayata veda etti.

Menekşe Uslu’nun kardeşi, Muttalip Gökdere ve Çiğdem Özer’in ağabeyleri, Ayşe Gökdere’nin eşi, Dilek ve Gazi Can’ın babaları olan Murat Gökdere’nin cenazesi, bugün Ulucami’de ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

