Menderes ve arkadaşları anıldı

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Baki Kartancı, 27 Mayıs’ta başlayan darbelerin 12 Eylül, 12 Mart, 28 Şubat ile devam ettiğini ve millete büyük zararlar verdiğini belirterek, “Yalnızca milletin evlatları değil bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk Milleti karanlığa gömülmek istenmiştir. 27 Nisan E-Muhtırası, 15 Temmuz Darbe Girişimi ile uyandırılmaya çalışılan bu karanlık odaklar, aziz milletimizin 15 Temmuz Gecesi gösterdiği kararlılık ile sekteye uğratılmış ve ilelebet engellenmiştir. Türkiye’de darbeler tarihi bir daha açılmamak üzere 16 Temmuz sabahı itibariyle kapanmıştır” dedi.

Basın toplantısında İl Başkan Yardımcıları Emre Çıtak ve Semih İstanbullu, Gençlik ve Kadın Kolları Yöneticileri Seda Demir ve Semiha Aktı da hazır bulundu. (Taner ŞİMŞEK)

