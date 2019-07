“Memurun otla beslendiğini sanıyorlar”

KESK Şubeler Platformu adına TÜM-BEL-SEN Şube Başkanı ve basın sözcüsü Nevzat Veldet yaptığı açıklamada; sözleşmeli, kadro karşılığı sözleşmeli, geçici sözleşmeli, vekil ve ücretli gibi farklı biçimlerde çalışan kamu personellerinin istihdamını “güvencesiz” olarak nitelerken, kadro talep edenlere devletin kulak tıkadığını iddia etti.

TÜİK’in kriz faturasını emekçilere kestiğini ve Ramazan ayında gelen zamma dikkat çeken Nevzat Veldet, “Nitekim yaklaşık bir yıldır iğneden ipliğe her şeyi kapsayan zam yağmuru TÜİK'in resmi enflasyon rakamlarına adeta damla olarak yansımaktadır. Ramazan ayından bugüne et ve et ürünlerinde, süt ve süt ürünlerinde yaşanan en az yüzde 20 artış görmezden gelinmiş, ‘meyve ve sebze fiyatlarında yaşanan düşüşün etkisi ile enflasyon düştü’ denilmiştir. Adeta 81 milyonun tamamının vejetaryen ya da vegan olduğu varsayılmıştır. Nitekim dün zamlı maaşlarını alan kamu emekçilerinden önemli bir bölümü daha ikinci vergi dilimine girmiştir. Yani maaş artışlarımız daha cebimize girmeden gelir vergi olarak kesilmiştir” ifadelerini kullandı.

“TORPİLİN KAPISI SONUNA KADAR AÇILDI”

Kamu görevine almada KPSS ve yazılı sınavların etkisinin azaldığını ve torpilin, kayırmanın, ayrımcılığın siyasi kadrolaşmanın kapsının sonuna kadar açıldığını dile getiren Veldet, “KPSS’yi, sözlü sınavları ya da mülakatları aşan adaylar güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile üçüncü bir elemeye tabi tutulmaktadır. Böylece kamuya alınacak olanların siyasal iktidarla aynı çizgide olması, dolayısıyla sendikal tercihini yaparken de siyasal iktidarla sembiyotik bir ilişki içinde olan konfederasyona bağlı sendikalara üye olmasının yolu açılmıştır” dedi.

Önümüzdeki günlerde yapılacak olan toplu sözleşmede ise isteklerde bulunan KESK; maaşların artırılmasını, kamu çalışanlarının hepsinin kadroya alınmasını, asgari ücretlinin vergi dışı bırakılmasını, EYT’ye son verilmesini ve 0-6 yaş grubu çocuklar için gündüz kreşleri talep etti. (Esra ESEN)