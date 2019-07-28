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“Memuru satmaya kalkanın ipliğini pazara çıkaracağız”

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, Toplu Sözleşme Görüşmelerinin 1 Ağustos Perşembe günü başlayacağını dile getirerek, Kamu görevlilerine ve emeklilere 2020 yılının birinci ve ikinci altı aylık dilimlerinde %10 + %10 ve ocak ayından itibaren ayrıca %3 refah payı artışı verilmesini istediklerini ifade etti.

“Memuru satmaya kalkanın ipliğini pazara çıkaracağız”

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, Toplu Sözleşme Görüşmelerinin 1 Ağustos Perşembe günü başlayacağını dile getirerek, Kamu görevlilerine ve emeklilere 2020 yılının birinci ve ikinci altı aylık dilimlerinde %10 + %10 ve ocak ayından itibaren ayrıca %3 refah payı artışı verilmesini istediklerini ifade etti.

28 Temmuz 2019 Pazar 22:20
“Memuru satmaya kalkanın ipliğini pazara çıkaracağız”

Türkiye Kamu-Sen’in, 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan Toplu Sözleşme süreciyle ilgili olarak çalışmalarını tamamladığına anlatan Aydın, 2021 yılı içinse Ocak 2021’de tüm kamu görevlilerinin ve emeklilerinin maaşlarına %8+%8 zam ve yine Ocak 2021’den geçerli olmak üzere %3 refah payı talep ettiklerini dile getirdi. düzenlediği basın açıklamasında; enflasyon farkının ise TÜFE’nin maaşlara yapılan oransal artışların üzerine çıktığı aydan itibaren ödenmesini istediklerini anlatan Selim Aydın, 1 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek olan Toplu Sözleşme görüşmelerindeki taleplerini şöyle sıraladı:

“Temel mali taleplerimiz, 2020 yılının tamamı için kümülatif %24,6 artış ve ocak ayından geçerli olacak şekilde taban aylığa seyyanen 600 TL net zam; 2021 yılının tamamında ise %20,14 zam olarak özetlenebilir. Mali taleplerimizin karşılanması durumunda; bugün 3.018 lira düzeyinde olan 15’in 1’indeki en düşük dereceli memur maaşı 2020 sonunda 4.509 liraya; 2021 sonunda 5.417 liraya, 4.014 lira düzeyinde olan ortalama memur maaşı ise 2020 sonunda 5.750 liraya; 2021 sonunda da 6.908 liraya çıkacaktır. Önümüzdeki yıl için en düşük memur maaşına 1.491 lira, ortalama memur maaşları için ise 1.736 lira zam istiyoruz. Ayrıca memur maaşını oluşturan bütün kalemler ile ek ödeme, döner sermaye, ek ders, fazla mesai, ikramiye gibi tüm ödemelerin emekli keseneğine dâhil edilerek, emekli olacak memurların yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesini talep ediyoruz.”

Türkiye Kamu-Sen olarak kanunların tanıdığı yetkiler ölçüsünde, kamu görevlilerinin masa başı oyunlarla haklarının gasp edilmesinin önüne geçmek için ellerinden geleni yapmaktan geri durmayacaklarını anlatan Aydın, “Memurları masada satmaya kalkan olursa, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da onların ipliğini pazara çıkarmak bizim asli görevimizdir. Tüm kamu çalışanlarının beklentilerine cevap vermesi umuduyla, toplu pazarlık sürecinin hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.(Haber Merkezi)

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