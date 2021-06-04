Memursen’den Kent Konseyi’ne ziyaret

Memursen Kadın Komisyonu Başkanı Nurhan Yıldırım ve beraberindeki Yasemin Çetin Bayındır, Selma İnceel, Zuhal Yalçın, Çorum Kent Konseyi Başkanı Şahiste Uçar’ı makamında ziyaret etti.

Karşılıklı faaliyetlerle ilgili konuşmaların yapıldığı ziyaret sonrası duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahiste Uçar, Memursen Kadın Komisyonuna çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ayşe Yaz da hazır bulundu.

(Haber Merkezi)

