“Memurların sosyal yardım ve hakları günün şartlarına uygun hale getirilmeli”

Aile yardımı, harcırah, arazi tazminatı, doğum yardımı, ölüm yardımı, engellilik indirimi, fazla çalışma ücreti,

kıdem aylığı, yiyecek yardımı; giyecek yardımı gibi sosyal yardım ve mali hakların, toplu sözleşme ile belirlenmesi gerekirken 18 yıllık toplu pazarlık sürecinde pazarlık masasına getirilmeleri ve toplu sözleşme metinlerine girmelerinin mümkün olamadığını dile getiren Çam, bu sosyal yardımlar ve mali hakların, ya ihtiyaçları karşılayacak düzeye yükseltilmesi ya da kanun/yönetmelik vb. mevzuat metin kapsamından çıkarılarak 4688 sayılı Kanunun 28. maddesi kapsamında toplu sözleşmede ve sosyal taraflarca belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Bunun için asıl engelin yetkili sendikalar olduğunu belirten Çam, “İktidarlar üyelerinin hak ve çıkarlarını da peşkeş çekmeyi alışkanlık haline getiren sendikaların bu tutumundan yararlanmaktan vaz geçmelidir” dedi. (Haber Merkezi)