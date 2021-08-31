“Memurların hakkını son güne kadar savunduk”

Türkiye Kamu-Sen’in 430 bin üyesinden aldığı güçle, sorumluluğunun bilinci içinde, belirlediği gerçekçi taleplerle, 4688 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanarak toplu sözleşme görüşmelerindeki yerini aldığını ve kamu görevlilerinin ve emeklilerin haklarını pazarlıkların son gününe kadar ısrarla ve kararlılıkla savunduğunu belirten Aydın, şunları dile getirdi:

“Bu süreç boyunca Konfederasyonumuz farkını ortaya koymuş, masadaki varlığıyla bu yılki toplu sözleşme görüşmelerinin 2012 yılından beri yürütülen en verimli pazarlık süreci olmasını sağlamıştır.

Gelinen noktada Türkiye Kamu-Sen, taviz vermeyeceğimiz ve vaz geçmeyeceğimiz taleplerimiz olan; kamu çalışanlarını enflasyon karşısında koruyacak olan refah payı uygulamasının hayata geçirilmemesi, önerilen zam talebinin mevcut enflasyon rakamlarının altında kalması, geçmiş dönem kayıplarını karşılamasını amaçladığımız seyyanen zam talebimizin karşılık bulmaması, yardımcı hizmetlilere ilişkin hassasiyetlerimizin göz ardı edilmesi, ek gösterge düzenlemesi ve sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin toplu sözleşme metninde bağlayıcı olmayan muğlak ifadelere yer verilmesi, kamu görevlilerine bayram ikramiyesi verilmesi ve vergi diliminden kaynaklı zararların telafi edilmesi konularının kabul görmemesi nedeniyle imzalanan mutabakat metnini kabul etmemiştir.

Türkiye Kamu-Sen Yüksek İstişare Kurulu olarak memurlarımızı memnun etmeyen hiçbir sözleşmeyi kabul etmeyeceğimizi bir kere daha ifade eder; belirlediğimiz eksiklik ve diğer bütün taleplerimizin hayata geçirilmesi için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da her platformda gereken mücadeleyi vereceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz.” (Haber Merkezi)

